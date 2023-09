Les minimes de Mont-Gauthier champions

Hormis une défaite à Dorinne, les minimes rochefortois ont survolé la compétition. "Nous étions plus complets que nos adversaires, observait le coach Tristan Schmit. Outre une régularité de bon aloi, nous étions supérieurs tant la livrée qu’à la frappe. Dans ce contexte, Mathéo Sarton fut la révélation de la saison." Julie Sanzot et Serge Chabottaux, membres du comité Dinamo, épinglèrent les écussons à Nathan Goedert, Bastien Lambaerts, Mathéo Sarton, Sven Carlier, Louis Fiasse, Loan Vander Elst et Zora Hautot.