Victorieux du Crossing mercredi passé, Onhaye accueille Jodoigne ce samedi soir. Pour Jean-Baptiste Kembi, le flanc droit de 29 ans, la soirée de mercredi a été spéciale: il a été titularisé pour la première fois de la saison. Une marque de confiance de la part de son entraîneur, Lionel Brouwaeys. "Je suis arrivé au club il y a sept ans, en même temps que Lionel. Je suis l’un des plus vieux de l’équipe désormais. En début de saison, je me suis blessé, mais j’ai pu jouer 20 minutes contre Braine. Je ne m’attendais pas à commencer la rencontre face au Crossing. Mais je suis content car j’ai eu une saison galère l’an passé, donc j’y ai vu une marque de confiance du coach, et je me suis lâché sur le terrain, j’ai même marqué. Ça a fait du bien à l’équipe aussi. En plus, commencer un match, contre le Crossing, ce n’est pas rien", lance le Walhérois.

Onhaye se classe ainsi à la première place, avec neuf points. À égalité avec Aische. Le Crossing, lui, se classe cinquième, avec six points.

Se reprendre après l’élimination en Coupe

Froidement éliminés aux tirs au but contre Harelbeke au 6e tour de la Coupe de Belgique dimanche dernier, les hommes de Lionel Brouwaeys ont vite dû se reconcentrer pour aborder les matchs suivants sereinement: "On en a un peu parlé, pour voir ce qui n’a pas été, puis on a basculé vers le match contre le Crossing. On n’a pas à rougir de nos performances. Il faut continuer à avancer. Et peut-être que c’est partie remise pour l’an prochain", sourit le jeune flanc droit.

Un bon début de saison

Après trois journées de championnat, Onhaye montre un bel état de forme: victoires contre Ciney, Braine et Scharbeek. Avant une quatrième ce samedi contre Jodoigne ? "JB" Kembi a sa petite idée. "C’est vrai que l’on fait un bon début de saison, on bosse bien. Ce qui fait sûrement la différence, c’est qu’on s’entraîne 3x/semaine, alors que les autres équipes ne s’entraînent souvent que deux. Aussi, notre groupe bouge peu, on fait peu de transferts, et donc on se connaît bien. La différence vient du groupe. On prépare la rencontre contre Jodoigne comme une autre rencontre. C’est aussi une équipe où les joueurs se connaissent. Et eux aussi voudront engranger des points. Ce sera un beau match, mais nous ne sous-estimons aucun adversaire."