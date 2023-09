Iscaye: "Le feeling est directement passé"

À 22 ans, Zacharie Iscaye, le solide défenseur français des Merles a déjà pas mal bourlingué avant de rejoindre la capitale wallonne. De Marseille B et Brest B en passant par le FC Rousset (N3) et Tabor Sezana (D1 slovène), il a acquis pas mal d’expérience malgré son jeune âge. Repéré par Cédric Fauré lors du stage des Unionistes en Provence, il n’a pas beaucoup hésité avant de revêtir la vareuse namuroise. "Nous avions rencontré Namur lors d’un match amical et, directement après la confrontation, le coach est venu me trouver". Le mentor toulousain recherchait son profil pour remplacer l’emblématique capitaine, Xavier Toussaint au poste de back droit. "Le fait que le T1 soit français a joué un peu, avoue Zacharie Iscaye. Mais, c’est surtout le fait que le feeling est tout de suite bien passé". Et, dans la continuité, l’intégration dans son nouveau groupe a aussi été vite positive. "J’ai été très bien accueilli, se réjouit le latéral, originaire de Gap et supporter de Marseille évidemment. Lors du premier match amical disputé avec Namur, j’ai vu que le groupe avait besoin de cohésion mais, c’est normal vu qu’il a, en grande partie, été modifié".