Greg Martin veut partir le cœur léger

ARQUET: absents: Demoulin, Vanderreycken (revalidation).

Ne comptez pas sur Greg Martin pour descendre aux "Wallo" avant le match. Par contre, dimanche soir, de retour de Flénu, il espère bien aller y fêter la deuxième victoire de la saison de ses couleurs. "J’ai pris congé lundi, rigole le dernier Soulier d’or de P1 de notre journal. On ira là-bas pour gagner. Je ne connais pas bien l’adversaire mais on doit imposer notre jeu. La seule fois que le coach a essayé de s’adapter en changeant de dispositif, c’était contre Jodoigne et on a pris un but après cinq minutes." Le Lustinois de 27 ans se montre confiant malgré un début de campagne en D3 assez frustrant au niveau comptable (3 sur 9). "On a montré de belles choses, c’est très rassurant, insiste le médian formé au Sporting de Charleroi. On a hélas manqué de réalisme à Perwez et contre Aische. À 10 contre 11 toute la rencontre samedi passé, on a vu qu’on était paré physiquement. Il faut confirmer cet état de forme. On ne se prend pas la tête et on se met encore moins la pression, le championnat ne fait que commencer. Mais pour le moral, ça ferait le plus grand bien." Absent les deux prochains matchs (Belœil et Manage) pour cause de vacances, le médian d’Arquet sera de retour avant le Crossing. Et il compte sur ses coéquipiers pour engranger des points. "J’irai courir pour revenir en forme", glisse Greg qui partira le cœur plus léger en cas de succès ce dimanche.