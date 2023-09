EVELETTE: blessé : Benothman, Rosmolen ; suspendu: Marques

LOYERS:absents: Dandoy ; blessés: De Fraipont, Delens, Bajraktari

Battus il y a un peu plus d’un mois en coupe de Province, les Evelettois comptent bien prendre leur revanche ce samedi soir face à Loyers, actuel leader du championnat, aux côtés de Nismes et de Spy, totalisant chacun neuf unités, Cela promet sans nul doute, un beau duel opposant deux belles équipes de l’élite provinciale. "Nous voulons prendre notre revanche sportive, annonce d’emblée le coach d’Evelette Olivier Cauz, nous voulons effacer la lourde défaite que nous avions subie en coupe (NDLR: battu 1-5). J 'ai eu depuis, l’occasion de les revoir, ils possèdent une très belle équipe, ils ne sont pas actuellement en tête pour rien." De son côté, le coach loyersois Jean-François Beguin, sait qu’ils seront attendus de pied ferme lors de cette deuxième manche entre les deux équipes. "Ce ne sera plus le même match, avance-t-il, i ls sont certainement plus en place maintenant et auront à cœur de le démontrer face à nous". Ce que confirme Olivier Cauz "Il faudra jouer intelligemment et ne pas se jeter tête baissée comme ce fut le cas en coupe, dit-il, ils aiment subir le jeu et faire la différence en contre, ce sera à nous d’être vigilant !" La pression sera à coup beaucoup plus présente du côté des visités, comme le précise le coach loyersois "On se déplacera sans pression, pour la gagne, si nous voulons l’emporter, il faudra sortir une grosse prestation, ils sont les gros favoris autoproclamés de la série , sur papier ils nous sont supérieurs, mais cela, c’est sur papier !"