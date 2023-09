Clermont-Thy-le-Château et Leignon-Schaltin B: deux rencontres importantes ce week-end en P4 namuroise

Leignon – Schaltin B (s. 20 h): Important pour la tranche

Avec tous deux dix points, Leignon et Schaltin B sont au coude à coude sur la seconde place du podium. Le derby de samedi soir sur le terrain du premier nommé ne manquera pas d’attrait, comme l’indique le coach local Jérémy Vanspaendonk. "Ce week-end va être un gros test pour nous. Il faudra être à 200%. Schaltin a toujours eu de belles équipes par le passé et, c’est encore le cas aujourd’hui visiblement. Je m’attends un match difficile." Une rencontre que les visités veulent remporter pour continuer sur leur bonne lancée. "Nous avons fait un bon début de championnat, avec une bonne mentalité et du sérieux. Mais il y a encore des choses à travailler. Nous savons que la série est très relevée. Samedi soir sera l’occasion de juger notre niveau." En face, Pascal Fermine s’attend également à une joute compliquée. "Ce sera un match important pour les deux équipes. Le vainqueur sera en tête du classement vu que Han, leader ne jouera pas avec le forfait de Ciergnon. Il s’agit de deux équipes qui surprennent agréablement. Leignon a trouvé une certaine stabilité dans son jeu. Il y aura des deux côtés des joueurs qui se connaissent et s’apprécient. De plus un arbitre officiel a été désigné. Le vainqueur de ce match se positionnera en belle position pour la première tranche. Nous sommes conscients qu’un résultat positif nous placerait en en bonne position," indique le coach des Mauves. A-L.F