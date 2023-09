TAMINES : blessés: Vanhorick, Touenti.

Après trois journées, la Jeunesse est toujours en quête de points. Elle aurait évidemment espéré débuter sa saison d’une meilleure façon. "Il n’y a pas d’inquiétude dans le vestiaire mais c’est compliqué de commencer par un 0 sur 9, affirme Guido Cagnina. Et plus on avance, plus nous allons débuter les rencontres en nous disant que l’on n’a pas le droit à l’erreur. Tant que l’on n’aura pas gagné, on jouera avec un peu de stress".

Alors, la première victoire taminoise tombera-t-elle sur le terrain de Belœil ? Malgré une opposition qui paraît plus abordable sur papier que les trois premières rencontres, il n’en est rien.

"Encore plus difficile"

"Je dirais que ça va être encore plus difficile ce week-end car Belœil est une équipe qui est également en construction et qui veut se sauver le plus rapidement possible. Ce qu’il nous manque ? De l’expérience. Parce qu’au niveau individuel, j’ai rarement vu des jeunes aussi talentueux", conclut le milieu de terrain de 29 ans.