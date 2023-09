Beauraing veut confirmer face à Sinsin

Après avoir fait tomber Bièvre dimanche dernier, Beauraing veut continuer sur sa lancée ce week-end contre Sinsin. "Il faut réitérer la même prestation que la semaine dernière, lance d’emblée Pascal Brackez. Je suis très content de ce que l’équipe propose en ce moment, on est sur deux victoires à la suite, il faut continuer dans cette direction. L’ambiance dans l’équipe est bonne et tout le monde est tourné vers un même objectif, on se tire vers le haut. Je suis convaincu que si nous parvenons à refaire le même match que face à Bièvre où nous avons joué en bloc, avons trouvé les bons espaces et joué les uns pour les autres. Alors nous pourrons revendiquer quelque chose en fin de saison." Du côté de Sinsin, Fabrice Mathieu sait que la rencontre de ce week-end va être difficile. "Beauraing est une jeune équipe, dynamique qui va sûrement mettre en difficulté plusieurs formations. De plus, ils sont à domicile, nous allons donc jouer sur synthétique, il va aussi faire très chaud, ce sont des choses qu’il faut prendre en compte. De notre côté, le noyau est plus qu’au complet, il y a des choix à faire, je suis très content du nombre de présences et de la qualité de nos entraînements. Il y a un point que nous devons travailler, c’est être plus solide derrière. On a encaissé 9 buts en 4 matchs, je trouve ça de trop. Il faudra faire attention à ça dimanche pour remporter ce match."