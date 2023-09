ANHEE: suspendu : Virgil Dubois ; absent: Robin Étienne (vacances) ; blessé: Basil Antoine

"Après nos deux derniers résultats, nous sommes on ne peut plus satisfaits. Et ils prouvent bien que nous ne serons pas un oiseau pour le chat. Nous avons notre place dans cette série. Dimanche, nous recevons Spy, le leader. Donc respect, évidemment. Mais nous allons en découdre avec autant de conviction que lors de nos dernières rencontres. Il va me manquer trois éléments du onze de la semaine dernière", préface Éric Jonckers, T1 des Oranges.

SPY: blessé: Murrone ; suspendu: Rhatay

Victorieux face au Condrusien, la mise en jambes des Ecureuils est plutôt positive. "Mais il reste encore 30 points à prendre pour assurer notre sauvetage, plaisante R. Anciaux, le T1. Plus sérieusement, Anhée reste sur 2 succès de rang dont le dernier à Grand-Leez. C’est un groupe constitué de bons joueurs et d’un coach qui connaît la P1. C’est loin d’être un oiseau pour le chat. Tout le monde se vaut et il va falloir prendre des points contre tout le monde."

Dimanche 17h

CONDRUSIEN – CHEVETOGNE

Autre gros morceau

CHEVETOGNE: retour: Théo Capelle ; blessés: Jugnot, L.Minon, Cowez, Sevrin et Mathieu.

Un gros morceau ? Mais il n’y a pas de petits morceaux ! "Cette année, dans cette série, tout le monde est capable de prendre des points à n’importe quel adversaire. Ce match est un derby. Et pas question de snober le Condrusien. J’attends de mes joueurs, qu’ils abordent cette rencontre avec concentration, application et détermination. À nous de montrer que notre place n’est pas le fruit du hasard. Et nous la défendrons", lance le coach de Chevetogne Michael Desille.

CONDRUSIEN: suspendus: Nisjkens, Vestens.

Les Verts, qui connaissent une entame de championnat compliquée, reçoivent Chevetogne, leur bête noire (NDLR: défaites 1-6 et 5-1 l’an passé). Damien Trimboli espère que ce match servira de déclic à ses troupes. "Il est clair que notre début de saison est difficile et que nous nous attendions à faire mieux. Ce samedi soir, il faudra tenter de reprendre goût à la victoire dans un derby qui s’annonce compliqué et que nous aborderons avec prudence et sérieux."

Samedi 20h