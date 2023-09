23 jeunes au stage de football d'Havelange

Durant la dernière semaine des vacances, le club de Havelange a organisé un stage qui a réuni 23 enfants. Sous la houlette de Philippe Dessart, Pierre et Arthur Hocks, Olivier Damoiseau, Pierre et Yves Nizet et Olivier Hébette, les petits ont bénéficié d’une initiation via des exercices de psychomotricité. Les plus grands ont travaillé les aspects techniques.