VTT: un entraînement à la Citadelle

La Citadelle de Namur ne vibre pas que pour le Grand Prix de Wallonie, mais aussi lors de la manche internationale de cyclo-cross. Il y avait d’ailleurs de nombreux adeptes de cette discipline, mercredi, sur le site namurois. De jeunes garçons et filles rassemblés pour une jolie première: un entraînement organisé par la Fédération cyclisme Wallonie Bruxelles. "C’est une idée que nous avions déjà depuis l’an passé et que nous avons lancée en septembre", commente l’expérimenté Maxime Van Wynsberghe, en charge du projet. "L’idée est de proposer des entraînements d’initiation pour les plus jeunes ou de progression pour ceux et celles qui font déjà du cyclo-cross dans plusieurs régions de Wallonie. C’est vraiment l’idée d’aller à la rencontre des jeunes sur leur terrain, leur apprendre les techniques de cette discipline. Le premier rendez-vous avait lieu ce mercredi à Namur. Il y en aura ensuite à Malmedy, à Orp-le-Grand et même à Bruxelles, au Heysel. Pour cette première à Namur, cela a bien fonctionné, avec une quinzaine de participants. J’avais demandé de l’aide à Clément Horny (le seul Wallon vainqueur d’un cyclocross international, au niveau UCI, ces dix dernières années)."