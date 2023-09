Avec un bilan parfait durant la phase de poules et en championnat, s’il vous plaît !

Composées principalement de jeunes du cru, les deux équipes visent les premiers rôles dans l’élite provinciale dans les années à venir, si ce n’est déjà cette saison, et prendront avant tout du plaisir sur le terrain ce week-end.

Beez B (+5) – Haneffe (sam. 18 h)

"Ce n’est que du bonus et une belle opportunité pour l’équipe de prendre de l’expérience à un niveau supérieur", note le Beezois Bérenger Debry, revenu dans son club de cœur après une dernière saison compliquée sous la vareuse andennaise (et une seule victoire au compteur). Parti à Loyers pour jouer plus bas en 2016, alors qu’il rentrait à l’armée, le joueur de 30 ans a ensuite gagné une coupe de la province avec les Oursons. "J’ai toujours dit que je reviendrais à Beez, que je considère comme une famille. Je voulais relever un nouveau challenge en P1 et lorsqu’Hervé (Forthomme) m’a proposé de rejoindre le projet, je n’ai pas hésité." Au Gallia, Bérenger apporte une touche d’expérience et de la maturité dans le money time: "je surpris par les jeunes. Ils jouent à la bonne intensité et avec insouciance, ils n’ont pas peur. Je retrouve aussi un style de jeu que j’adore, très offensif et porté sur la transition. Au vu de notre début de saison, ça marche plutôt bien !" Contre Haneffe, coaché par Jérémy Prinsen, qui tenait un rôle semblable au sien lorsqu’il faisait ses armes à Beez, l’ailier attend de son équipe qu’elle "joue son jeu, sans pression. Quel que soit le résultat, on sera vite attendus en P1."

Mazy-Spy (+10) – Esneux B (dim. 16 h)

Du côté des Maziciens, évoluant en P1 depuis une saison et leur titre de champion de P2, on ne s’attendait pas à faire un 3/3 en poule (en battant notamment la R1 de Kain): "On voulait une bonne préparation et, pour le coup, elle l’a été. ça prouve qu’on sait jouer au basket, rit Gilles Lemy. On arrive sans pression contre Esneux, avec un statut de Petit Poucet de la compétition ". Habitué il y a quelques années à affronter des R1, lui qui a évolué aux niveaux national et régional avec Loyers notamment, l’ailier fait office de cadre dans le vestiaire. "On essaye de pousser l’équipe vers le haut, en compagnie des plus expérimentés, puisque l’effectif est en grande partie composé de jeunes formés ici. Après notre top 5 de l’an passé, nous visons les play-off. ça s’inscrit dans la volonté du club de regoûter à la régionale, à long terme ", expose le capitaine. Après s’être bien renforcé, là où il y avait quelques lacunes l’an passé, Mazy a lieu d’y croire, surtout après son début de saison tonitruant