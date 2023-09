Pour leur retour, les Seillois sont sereins

Avec un point sur quatre, les "Bons Viquants" de Mont occupent la huitième place. Une position qui s’explique par divers éléments. "Après notre bon partage à Stavelot (avec six joueurs présents), nous sommes complètement passés à côté de notre sujet face à Etalle, qui s’est fortement renforcé, rappelle le défenseur mosan, Denis Boussifet. Neuf joueurs étaient pourtant présents. Mais les consignes n’ont pas été respectées. Et nous avons commis trop d’erreurs individuelles, qui se sont payées cash. Le déplacement à Andenne s’annonce difficile, dans une grande salle et face à une équipe montante, que nous ne connaissons pas du tout. Nous partirons avec huit joueurs maximum, dont des garçons d’expérience, ce qui a manqué vendredi dernier. À noter que le gardien Hologne, n’acceptant pas la concurrence au niveau des keepers, ne donne plus signe de vie."