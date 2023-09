Déjà, le fait de jouer face à une D1 est, en soi, un privilège. Mais en plus, recevoir Charleroi, c’est pour moi le Graal. Non seulement parce que c’est là que j’ai commencé le basket à l’âge de 4 ans. Mais aussi parce que c’est aussi, et surtout, à mes yeux, le club le plus mythique en Belgique. Le Spirou, c’est l’Euroligue, la venue du Real Madrid alors que j’avais 8 ou 9 ans. Nous ne pouvions vraiment pas connaître un meilleur tirage que celui-là.

Dans quel état d’esprit allez-vous aborder ce match ?

Pour ma part, je compte bien entamer ce match comme n’importe quel autre, à savoir avec l’intention de donner le meilleur de moi-même et aussi de le gagner. Il est certain que nos chances sont très minces, mais nous sommes chez nous, nous partons avec dix points d’avance et, si nous parvenons à bien démarrer et à tenir le plus longtemps possible, alors pourquoi ne pas croire que l’exploit est possible. Certes, en face, ce sont tous des joueurs de talents, mais ils n’en restent pas moins des humains, et non des robots.

Pas trop stressé à quelques heures de monter sur le parquet ?

Non, je ne parlerais pas de stress, mais d’excitation et surtout de fierté. C’est glorifiant pour tout le monde, de jouer un tel match. Et, si c’est un cadeau, c’est aussi la récompense de notre travail, tant pour les joueurs que pour le club et nos supporters. Nous aimerions tous réussir un bon match et nous faire remarquer, mais nous savons que si nous voulons nourrir un petit espoir, c’est avant tout par le collectif qu’il passera. Je ne veux pas que nous soyons ridicules.