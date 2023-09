Le rendez-vous des grimpeuses à l'AG Tour de la Semois

Pour la course de 2023, le programme sera l’enchaînement traditionnel de deux étapes. L’une ce vendredi, à Vresse-sur-Semois. Et une autre ce samedi, autour de Bertrix. "Nous sommes en concurrence avec une épreuve du World Tour féminin, le Tour de Romandie", commente l’organisateur, Gino Verhasselt. Plusieurs des meilleures de la Grisette prenaient en effet la direction de la Suisse après l’épreuve. "Malheureusement, les Fenix-Deceuninck ont annulé la semaine passée. Mais nous aurons quand même un bon plateau. Avec l’équipe World Tour Jumbo-Visma et de nombreuses bonnes formations continentales."

Comme les Cofidis, avec la Wallonne Alana Castrique, qui avait participé au Tour de France l’an passé. "Pour être certain d’avoir de plus grandes équipes au départ, il faudrait monter de catégorie. Ce qui veut dire trouver un budget supplémentaire. Mais aussi des gens passionnés pour gérer une plus grande organisation. Et puis, avec cette formule, cela permet d’inviter plus facilement des clubs."

Ce qui permet, par exemple, à l’équipe de Ludivine Henrion (Baloise Wallonie Bruxelles Ladies) de s’y aligner, ou celle de la Beaurinoise Fiona Mertens (Carbonbike Giordana by Gen Z). Sans oublier que c’est déjà une belle prouesse d’avoir un tel plateau et cette solide organisation, en plus des courses de côtes de Vresse-sur-Semois qui sont devenues, en quelques années, de véritables épreuves de référence. Gino Verhasselt est déjà entouré de passionnés. Comme Robert Nicolas. "Lui, c’est un vrai passionné, qui nous a rejoints assez rapidement dans l’organisation. Moi, je fais pas mal de courses sur la saison, mais lui connaît vraiment tous les noms !"

Départ de la première étape ce vendredi à Vresse-sur-Semois à 13h et arrivée vers 16 h 30 au bout de 116 kilomètres, avec plusieurs passages sur la ligne d’arrivée.