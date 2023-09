Floreffe sous une nouvelle dynamique en Promotion

Si le club a logiquement vu partir quelques pions, il a aussi procédé au recrutement de six éléments, dont le joueur-entraîneur Constantin Kotidis. "Il a fait l’essentiel de sa carrière dans la région liégeoise: à Herstal en N3, à Aubel et à Marchin en N2 ou encore à Tihange l’an dernier. Il a également fait une saison en Grèce, dans un club de D2. On a conservé une grosse partie du noyau de l’an dernier, auquel on a ajouté Thomas Schmets et Vincent Namur, de Waremme, Julien Bouvier, qui évoluait en promotion à Nivelles, et les frères Rémi et Bastien Delvaux, qui reviennent chez nous. Ce groupe de treize joueurs a connu une bonne préparation, mais on ne lui a pas assigné d’objectif précis, en ce début de saison. Le but est qu’ils prennent d’abord un maximum de plaisir sur le terrain. On verra au fur et à mesure comment ça se passe. On fera sans doute un état des lieux à la fin du premier tour."

Pas de transferts chez les dames

L’idée est identique pour les dames. "Comme les garçons, elles devraient jouer les 4 ou 5 premières places, mais on avisera en cours de route", confirme Fabrice Mouillard, qui n’a pas dû s’activer sur le marché des transferts pour cette équipe. "Quelques filles ont arrêté ou ont souhaité aller ailleurs, mais vu qu’on disposait déjà d’un gros noyau, il n’a pas été nécessaire d’y amener des joueuses supplémentaires. On a préféré laisser un peu de place, pour avoir la possibilité d’intégrer des jeunes de notre seconde équipe, en bonne concertation avec les coachs concernés. Je pense que ce groupe a suffisamment d’expérience et de qualité, mais il faut toujours tenir compte du facteur X, lié aux exigences professionnelles. La saison dernière, on avait ainsi quatre ou cinq titulaires qui ne pouvaient pas toujours être là, en raison de leur boulot. C’est parfois ce qui nous a manqué et nous a sans doute coûté la montée."

Des derbys à foison

Les messieurs lanceront leur championnat ce vendredi, face à Lesse & Lhomme A, alors que les dames se rendront à Beauraing ce samedi. Deux premiers derbys d’une longue série, les montées de P1 ayant encore étoffé la présence namuroise à cet échelon de la compétition. Au point de leur donner des airs de "grosses" P1. "Pour les “anciens”, ce n’est pas plus mal, car ils se connaissent tous, ce qui attise l’envie de se battre les uns les autres. Et puis, cela réduit le nombre de longs déplacements, ce qui est un paramètre parfois compliqué à gérer. Mais d’un point de vue purement sportif, cela ne prépare pas à un éventuel passage en N3, où le niveau est nettement supérieur. On a pu le constater l’an passé", conclut le responsable sambrien, qui colle plutôt l’étiquette de favori à Bruxelles Est, chez les messieurs.