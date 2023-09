CINEY: incertain: Wutukidi.

Héritant finalement d’un autre pensionnaire de TDM2A alors qu’ils avaient l’espoir de disputer un match de gala contre une D1, les Cinaciens voient finalement une nouvelle perspective avec ce tirage plus abordable: "ça a été une grosse déception sur le coup, reconnaît Martin Balthazar. Avec un peu plus de recul, on voit une belle opportunité de passer un tour, c’est un nouvel objectif. Ce serait très frustrant de faire une telle campagne pour s’arrêter là". Contre les Limbourgeois, Ciney a toutes ses chances. D’autant que le collectif condrusien joue sans fausse note depuis bien longtemps: "La confiance s’est emmagasinée depuis notre dernière défaite au mois de mars. On s’entend tous très bien hors du terrain et en résulte une solidarité exceptionnelle. On l’a encore prouvé à Sijsele, sans Antoine (Malliar). Nous arrivons à nous relever à chaque fois que nous sommes bousculés, en faisant preuve d’une belle maturité". Et dans l’inconnu quant aux qualités adverses, les Cinaciens se livreront totalement ce week-end, même s’ils recroisent Hasselt la semaine prochaine pour l’ouverture du championnat. "On aura des conclusions à tirer de la première rencontre mais ça ne change rien. Les deux matchs représentent deux objectifs différents et, si je devais choisir, je préférerais gagner en coupe", assure le pivot.