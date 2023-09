Arbitre: Bertholet

Cartes jaunes: Senga, Javorina, Wilmots, Gall

Buts: Akwasi (0-1, 1e), Azevedo (0-2, 59e), Lazitch (0-3, 78e)

ROCHEFORT: Lentz, Wilmots (66e, Ouedraogo), Remy, Perseo, Said, Azevedo (78e, Gall), Fiore, Englebert, Senga (80e, Chen), Akwasi, Lazitch

GANSHOREN: Espeso, Rolfes, Tchoutang (75e, Ilunga Cardoso), Camara, Traore, Wola-Wetshay, Afallah (83e, Kabera Manzi), Chiffi, Javorina (83e, Scholl), Mujangi Bia (59e, Pierret), Amunga Lan

C'est un Rochefort assez effacé qu’on a vu dans la capitale. Pourtant, les Unionistes n'ont eu aucun mal à ouvrir le score dès leur première attaque. Akwasi récupérait un ballon aérien et plaçait déjà Rochefort aux commandes. Ganshoren ne tardait pas à réagir par le biais de Traoré, qui se retrouvait lancé en profondeur, mais cadrait à côté. Le même se défaisait du marquage de Lazitch pour reprendre de volée le ballon, mais Lentz veillait sur ses cages. Les attaques bruxelloises n'étaient pas récompensées, mais la défense rochefortoise n'avait pas encore vraiment de quoi s'alarmer. Tchoutang donnait d'ailleurs à Ganshoren la première occasion en seconde période, mais Lentz n'avait qu'à se pencher pour ramasser le ballon. Rochefort s'offrait une nouvelle frayeur lorsque Rolfes traversait tout le terrain et se retrouvait dans la surface, mais il était arrêté à temps. Sur une de ses seules occasions, Perseo s'infiltrait pour servir Azevedo dans le petit rectangle, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Rochefort se rassurait enfin en creusant l'écart grâce à Lazitch, sur un coup-franc botté par Perseo. En fin de match, Lentz claquait le ballon de justesse pour le sortir et signait une deuxième clean-sheet cette saison.

Lentz reconnaissait la domination des visités: "On a eu du mal en première période. On n'arrivait pas à construire. On perdait beaucoup de ballons. Heureusement, on marque très vite. On s'est rassuré en seconde période. C'était un match piège qu'on a réussi à bien gérer. On tenait à réagir par rapport aux quatre buts concédés face à La Calamine".

Le coach Pilotte confirmait: "On a réussi à mettre Rochefort en difficulté. Je pense que leur énervement était une conséquence de notre bon match. C'est paradoxal de prendre trois buts et dire qu'on a bien joué. Il nous a manqué de la concentration en début de match et de la concrétisation, explique l'entraineur bruxellois, qui a perdu Mujangi Bia sur blessure.