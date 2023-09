Onhaye corrige le Crossing

Cartes jaunes: Gilain, Absisan, Guerri, Teklak.

Buts:Gilain (0-1, 14e), Kembi (0-2, 50e), Bastin (0-3, 58e), Lorenzon (0-4, 63e).

CROSSING: Jacops, Caignau (63e Lufimbu), De Marrée, Rucquois (63e Roisin), Malela, Mabika, Absisan, Yagan, Mbenti, De Almeida, Casagolda.

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Leclef, Defresne, Bastin, Gillis, Kembi (73e Steeno), Guerri (77e Teklak), Fastrez, Gilain, Guiot (56e Lorenzon).

Ce duel au sommet s’annonçait prometteur. À domicile, les Schaerbeekois prenaient logiquement les premières minutes à leur compte, sans véritablement se forger une occasion digne de ce nom. Des Bruxellois surpris peu avant le quart d’heure lorsque, sur un corner, Gilain s’élevait plus haut que tout le monde pour claquer une reprise de la tête victorieuse (0-1).

Mené, le Crossing se devait de réagir et il reprenait sa marche en avant. Dans un match avec beaucoup d’intensité mais aussi des duels accrochés, l’armada offensive des Schaerbeekois ne parvenait pas à percer l’organisation de visiteurs solides devant leur rectangle. Onhaye qui se montrait d’ailleurs dangereux en contre et qui passait tout près du break lorsque la reprise de volée de Kembi passait un rien à côté du poteau.

Le contre et Kembi, voilà deux armes qui allaient s’avérer meurtrières pour Onhaye. Alors que la tête de Casagolda passait du mauvais côté du montant, sur un contre ultra-rapide, Kembi filait vers le but et ponctuait son face-à-face avec Jacops d’une frappe croisée imparable (0-2). Le Crossing voulait encore y croire mais Onhaye allait faire preuve d’un réalisme à toute épreuve. Sur un nouveau corner, Bastin était esseulé au petit rectangle (0-3) alors que quelques minutes plus tard, Lorenzon, à peine monté au jeu, tuait le peu de suspense qu’il restait dans cette partie.

Une victoire retentissante pour Onhaye. "Nous avions bien étudié cette équipe du Crossing et nous savions comment leur faire mal. Les reconversions offensives et les phases arrêtées devaient être décisives et elles l’ont été. Je suis également très satisfait de la solidité défensive affichée par mon équipe. Nous n’avons rien laissé à notre adversaire. C’est une prestation presque parfaite encourageante pour la suite", analyse Lionel Brouwaeys.