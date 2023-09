Merckx: "Un apprentissage pour Place"

"Cette course, en catégorie 1, est à un niveau élevé, encore, pour Maxence", commente Axel Merckx. Le fils d'Eddy est à la tête de son équipe, une formation de référence chez les espoirs.

"Il peine encore un peu à trouver ses marques à ce niveau, à trouver sa place dans ce peloton. Cela se joue beaucoup au positionnement. Et le sien lui fait perdre beaucoup d'énergie. Il en est bien conscient. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est qu'en première année chez les espoirs et qu'il n'a pas connu une saison facile avec ses pépins physiques, au genou, ou sa fracture de la clavicule au printemps. On est patient avec lui."

Axel Merckx se montrait par contre plus déçu par rapport à la montée de la Citadelle de Namur. "Un de nos leaders, l'Irlandais Darren Rafferty, a chuté dans un des premiers lacets de la montée finale", explique-t-il au sujet de celui qui s'était classé treizième, l'an passé, du Grand Prix de Wallonie. "Tandis qu'Antonio Morgado (le vice-champion du monde des espoirs) s'est classé quinzième. Il aurait pu faire mieux sans une erreur de placement."