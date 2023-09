Le coach de Couvin déjà remercié, Christ Ronald reprend l'équipe

On n’arrête plus l’horloge du football régional… Après même pas un mois de championnat, des coaches "sautent" déjà… S’il y a un club où on pouvait s’attendre à quelques difficultés, c’est bien chez les "Fagnards"… Joël Van Den Noorgate en fait les frais après trois défaites (1 but marqué, 12 encaissés) en ce début de championnat. L’ex-T1 de Gosselies B, Tamines B ou Auvelais, devenu T2 à Mariembourg en janvier dernier, n’ira pas plus loin après trois journées d’expérience comme T1 en D3A...