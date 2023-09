Grisette : "Cette course peut grandir!"

Tienne-aux-Pierres. Fiona Mertens s'attendait à ce que la course y explose à nouveau ce mercredi dans la Grisette GP de Wallonie, remportée par la Polonaise Marta Lach. Et cela a à nouveau été le cas. Si elle y avait été lâchée l'an passé, elle a cette fois à nouveau été distancée dans la côte de Wépion. "Mais, cette année, j'ai su revenir dans un second groupe ensuite, raconte la cycliste de Beauraing. La course avait été assez calme dans la première partie. Mais je sentais que lorsque cela allait vraiment démarrer, ce serait vraiment la guerre. Et cela a été le cas, notamment dans la côte d'Evrehaille, quand on n'avait pas grimpée l'an passé. J'ai ensuite été victime d'une crevaison à soixante kilomètres de l'arrivée. J'ai tapé ma roue dans une descente et je me suis dit: 'ouille'! Mais heureusement, j'ai été aidée par une coéquipière pour revenir. Cela a donc été plus simple pour moi de revenir que si j'avais été seule."