Arbitre: Sayoud

Cartes jaunes: Mukala, Ouattara, Salem-Ngabou, Gauchet.

Buts: Rouffignon (0-1 c.s.c., 15e), George (0-2, 46e), Ouattara (0-3, 68e), Ba (0-4, 76e).

MEUX: Libertiaux, Rouffignon, Van Hyfte (26e Adam), Boreux, Sleeuwaert, Palate, Paquet (73e Gauchet), Gaux (73e Renzulli), Smal, Rosy (65e Kinif), Marion.

LA LOUVIÈRE: Cremers, Traoré, Salem-Ngabou, Luhaka, Baiardo, Ba, Nsungu, Mukala (76e Ousmail), Ouattara (79e Ippolito), Lazaar (87e Sakhi), George.

L’euphorie de la qualification en coupe retombée, Meux accueille un gros poisson dont le 0/6 du début de saison ne reflète pas la vraie valeur. Cela se confirme rapidement sur la pelouse où Laurent Gomez propose un 4-5-1 avec Rosy titulaire et Kinif sur le banc. Vifs, physiques et très rapides, les Louviérois bousculent des Meutis qui tardent à entrer dans le match. "On a démarré un peu timorés", confirme le coach Laurent Gomez. Ce sont pourtant ses hommes qui se créent la première occasion. Servi par Marion, Paquet trouve les pieds de Cremers et ne peut conclure. Déjà un tournant dans cette rencontre car trois minutes plus tard, un centre venu de la droite surprend Rouffignon qui trompe son gardien. Dans le dur, Meux perd ensuite Van Hyfte, à nouveau touché à l’arcade, comme il y a quinze jours à l’Union, sur une sortie des poings de Cremers. Libertiaux met ensuite de l’ordre dans son rectangle pour préserver le suspense à la pause.

Dès la reprise, alors que les Verts se montrent directement plus entreprenants, un ballon anodin arrive dans les pieds d’Anthony George qui ne loupe pas son un contre un devant Libertiaux. "Sur cette action, on manque de concentration", regrette Laurent Gomez. Menée 0-2, son équipe ne baisse pas les bras. Au contraire, elle s’installe dans le camp visiteur pour un gros temps fort qui ne rapporte rien malgré plusieurs belles opportunités. Cremers intervient sur une reprise de Marion et la latte empêche Rouffignon de réduire l’écart. Au lieu de revenir dans le match, Meux encaisse un troisième but sur une nouvelle sortie de défense on ne peut plus rapide des hommes de Volkan. Lazaar centre de la droite et isole Ouattara qui n’a plus qu’à conclure: 0-3. Puis 0-4 quand Ouattara se mue en passeur et trouve Ba. Avec Kinif pour apporter plus de poids offensif, Meux tente de sauver l’honneur mais la réussite tourne le dos aux Verts, à l’image de cette volée de Gauchet détournée par Cremers. "Le coach avait dit que si on jouait disciplinés, on gagnait ce match", résume le puissant Anthony George. Dans le clan meuti, Laurent Gomez explique: "Je ne suis pas surpris par la qualité de La Louvière. Ils ont tout avec du gabarit, du jeu, de la technique et des gars qui vont à 2 000 à l’heure. Je n’ai finalement pas grand-chose à reprocher à mes joueurs si ce n’est qu’on doit corriger le réalisme dans les deux rectangles. La Louvière a 4 ou 5 occasions et il y en a 4 qui terminent au fond. Nous, on a autant si pas plus de situations dangereuses et on ne marque pas." Meux, bloqué à 2 points sur 9, va devoir se reprendre dès dimanche à Warnant. "Un tout autre match, avec un style de jeu adverse complètement différent", prévient Laurent Gomez.