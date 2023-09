Arbitre: Desimpele Kevin.

ONHAYE: Lizen, qui était suspendu en coupe, rentre en ligne de compte. Afflisio poursuit sa revalidation. Lambert, qui a joué un peu plus d’une demi-heure dimanche, n’est pas certain d’enchaîner.

Lionel Brouwaeys le disait déjà dimanche, après le match, alors que la déconvenue meurtrissait tous les Onhaytois: le mieux à faire, c’est de passer à autre chose. "Le kiné a géré les joueurs venus aux soins ce lundi. Moi, je les ai laissés tranquille, pour évacuer cette déception, qui est énorme évidemment. Je les revois ce soir (NDLR: hier), pour lancer une semaine à nouveau compliquée (NDLR: le club a sollicité, mais en vain, un report du match suivant, face à Jodoigne, du samedi au dimanche). C’est clair que cela aurait constitué une super-expérience, d’aller au Standard, d’autant que beaucoup de nos supporters en sont fans. Mais cela ne sert à rien de ressasser tout cela. Embrayons sur le championnat et ce match au Crossing. En ayant à cœur d’y livrer une bonne prestation."

Schaerbeek s’est aussi farci 120 minutes intenses sous la canicule, ce dimanche, en Coupe. Mais n’aura pas à effectuer un long trajet en car (avec départ à… 15 h 30, pour anticiper les bouchons et autres travaux vers la capitale). "On doit être capables d’enchaîner, insiste"Lio". C’est surtout pour ceux qui ne sont pas fit à 100% que c’est embêtant. Lambi ne l’était pas dimanche, mais son entrée a stabilisé l’entrejeu et géré le couloir gauche. La titularisation de Luis a aussi fait du bien, pour son placement."

Le duel opposera les deux formations les plus citées au rayon des grandes favorites de la série. "En tant que deuxième du dernier championnat, on doit accepter ce statut. Et, par rapport à son mercato, le Crossing est aussi très costaud. Mais il n’y a pas que nous. Il faudra se méfier de tout le monde", prévient le T1 de l’Agauche, qui a vu les Bruxellois à l’œuvre à Couvin. "C’est une équipe plus joueuse, avec beaucoup d’expérience. Ce match arrive un peu trop tôt, dans la chronologie, pour les deux camps. Mais je suis sûr que, dans l’intensité et le jeu, ce sera du haut niveau. On doit y aller confiants, au vu de ce qu’on a déjà fait, et avec un esprit de gagneur", conclut le coach walhérois.