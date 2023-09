Trail des chevaliers: où sont passés les traileurs ?

Pourtant, l’organisation est rodée, l’ambiance conviviale, le fléchage irréprochable. Sur le 35 kilomètres, tracé pour la première année lors de cette 7e édition, ils ne sont que 15. Un petit succès que les participants expliquent par la concurrence d’autres organisations. "Les cadors sont au Trail du Hérou. C’est donc plus simple de venir gagner, s’amuse François Degrez, vainqueur du 25 kilomètres. Plus sérieusement, c’est une victoire qui fait du bien au moral car je traîne des douleurs sciatiques depuis des mois qui disparaissent quand je cours". Parti assez vite malgré la chaleur, il laisse un groupe prendre les commandes. Vers le 5e kilomètre, une petite accélération l’isole avec Jérôme Chaboteaux qui lui fait finalement faux bon au 16e, avant de terminer en solo. Eléonore Rubbers s’impose quant à elle chez les dames.

Trois semaines, trois trails et trois victoires consécutives pour Adrien Vincent, aligné sur le 35 kilomètres. "Celle-ci est plus facile que l’Hastrail, le parcours étant moins exigeant, même si la chaleur est assommante", précise le vainqueur. Fait cocasse, Martin Szablot, 3e, termine sur le podium malgré une chaussure entourée de scotch et une entorse de la cheville. Chez les filles, Stéphanie Ernoux profite de l’absence de lourde concurrence pour ajouter une ligne à son palmarès. "Dès l’entame de la course, je parviens à me détacher des deux autres filles alignées et m’accrocher à un groupe d’hommes. Le maître mot est la gestion, vu la chaleur de malade. Un parcours challengeant, complexe, avec du dévers, de l’escalade", souligne la gagnante.

Sur les plus petites distances, Bertrand Rochette et Wendy Castiaux, 2e du scratch, s’imposent sur le 6 kilomètres. Nathan Baras et Maud Pierard en font autant avec 4 bornes de plus dans les jambes. Le 18 kilomètres est remporté par Grégoire Tilmant et Coline Heyden.