Maxence Place: "J'ai toujours rêvé de participer au circuit de Wallonie"

S’il n’est pas dans sa meilleure condition à cause d’une saison marquée par plusieurs pépins physiques, comme des ennuis au genou et une fracture de la clavicule, Maxence Place se réjouit d’être au départ, ce mercredi, à Aywaille, de la course wallonne avec sa traditionnelle arrivée à la Citadelle de Namur.

"Je suis vraiment content, effectivement, d’y être aligné", raconte le coureur de la formation Axeon Hagens Berman, l’équipe d’Axel Merckx. "Depuis que je suis chez les cadets, c’est simple, je rêve de pouvoir la faire. Cette épreuve passe vraiment sur mes routes d’entraînement. Il y a bien évidemment l’arrivée à la Citadelle de Namur, qui est un super cadre pour une arrivée. Mais il y a aussi tout le reste. À partir de Crupet, je connais vraiment super bien les routes. Surtout quand on arrive dans la Vallée de la Molignée ou qu’on passe par Ermeton-sur-Biert, qui n’est qu’à dix kilomètres de chez moi. J’avais d’ailleurs l’habitude d’aller voir la course ces dernières années. En 2022, par contre, cela correspondait à mon entrée à l’Université et j’avais juste été voir à la Citadelle. C’était aussi la veille de mon départ au Championnat du monde en Australie."

Qu’espère-t-il réaliser pour son premier Grand Prix de Wallonie ? "Vu le niveau, vu ma condition actuelle, je reste les pieds sur terre", répond-il. "Là, je viens de rentrer d’une course pro aux États-Unis, au Maryland. Cela a une belle expérience même si l’épreuve ne s’est pas super bien déroulée pour moi. J’ai été victime d’un coup de chaud sur un parcours en mode toboggan. On verra ce que cela donnera au Grand Prix de Wallonie. Ce sera spécial de rouler ce mercredi avec des grands coureurs, que j’ai l’habitude d’encourager devant mon écran. Je veillerai à prendre un maximum de plaisir. Je ne sais pas si j’ai le moteur pour prendre l’échappée sur ce type de course. Il y aura aussi la distance à gérer. Cela fait quand même une longue distance, que je n’ai pas toujours l’habitude de faire. Mais je ferai de mon mieux."

Avec l’avantage d’avoir la connaissance du terrain. "Le placement sera effectivement super important quand on arrivera dans la Molignée. La course commencera sans doute très sérieusement à partir de la côte de Falaën." Que ce puncheur-grimpeur connaît par cœur.