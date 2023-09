La 546e de Fabrice Pasque, en famille au trail de la Vallée de l'Eau d'Yves

Fairou, un petit village de Walcourt, accueille ce samedi le Trail de la Vallée de l’Eau d’Yves, avec 110 traileurs au départ des deux distances proposées. Sur le petit parcours, Fabrice Pasque décide de s’aligner au départ avec son fils, Cylien. " J’appuie dès le départ mais le jeune athlète Trakks, Audran Joris, semble être un sérieux concurrent. Il répond aux attaques, jusqu’à deux accélérations franches, où il ne peut suivre l’allure imposé. Je me surprends encore, malgré la chaleur ", se rassure Fabrice. Audran termine second, devant Arnaud Vandendriessche. Dans le classement féminin, Kristel Dambroise renoue avec la victoire, après son podium la semaine dernière sur l’Hastrail, avec plus de 7 minutes d’avance sur Vero Leenders et quinze minutes sur Corinne Stassare. Sur la longue distance de 26,4 kilomètres, la victoire finale se joue au sprint. Il n’y a d’ailleurs qu’une petite seconde qui sépare Kevin Laming, la gagnante, de son principal adversaire, Nicolas Delfosse. Par contre, derrière, le peloton est bien étiré, puisque le troisième, Benoit Bonato, terminer avec près de 22 minutes de retard sur les deux hommes de tête. " C’est une superbe course bucolique et une belle organisation. Pour ma part, les sensations sont plutôt bonnes tout au long de la course. Il y a peu de concurrence, jusqu’au dernier kilomètre, où je dois mettre les bouchées doubles pour arracher la victoire au sprint ", raconte Kevin. La triathlète Hilda Poelaert décroche la 8e place au classement scratch, et devance largement Marie Delloue et Victoria Snyers.