Deux montées à bien gérer chez les Namuroises

Le noyau, indéniablement plus consistant qu’il y a deux ans, a surtout étoffé son secteur "central", avec les venues de Charlotte Caro (Limal) et de Lucie Dumont (Nalinnes). "Si la première sera absente deux mois, la seconde est en gros progrès. Enfin, la venue de Hanna Henn (NDLR: une ailière de Chaumont) a constitué la cerise sur le gâteau, au vu de l’engagement et de la détermination dont elle fait montre."

Un bon niveau de jeu

En N2B, Gembloux peut aborder la compétition en s’appuyant sur les bonnes performances réalisées lors de ses matchs de coupes. Comme ce week-end, avec un succès 3-1 contre Haasrode-Leuven B en Interfédéral et deux sets de bonne facture face à la N1 de Stekene, le lendemain. "Haasrode est souvent présenté comme une des bonnes équipes de notre série. Et, dans l’autre match, on a offert le troisième set en commettant deux grosses erreurs, alors que c’était 23-23", relève le nouvel entraîneur des "Coutelières", Sacha Koulberg. "C’est donc très positif. Je ne connais pas les adversaires, mais les consignes passent bien. Si le groupe reproduit ce niveau de jeu-là, on n’aura pas de problème."

L’effectif a salué le retour d’Éliane Quoirin et les arrivées de Hélène Ledoux (une passeuse) et de Marjorie Germain (une centrale), toutes deux en provenance de Chaumont, alors que la jeune Ukrainienne Veronika Zahraienko (opposite) est montée de la Promotion. De quoi faire au moins aussi bien que l’an dernier, avec une septième place finale ? "On m’a demandé de stabiliser l’équipe et d’assurer son maintien au plus vite pour préparer la suite", répond le coach gembloutois.

Trouver ses marques

Embarquée dans le convoi pour la N3, l’équipe de Namur B tentera d’y faire son trou. "C’est clair qu’en promotion, on aurait été très forts, avoue le nouveau coach, Laurent Hannecart. Ce sera plus compliqué un cran au-dessus, mais on va essayer de se bonifier le plus vite possible. Jusqu’ici, c’est un peu la bouteille à encre. J’ai été agréablement surpris par moments et… moins à d’autres. Mais si les filles gardent la tête bien vissée, je pense qu’on sera prêts à faire face, d’ici quelques semaines."

Anaëlle Raucci (qui passe au 4) et Noémi Belot sont "descendues" du noyau A, alors que… Sophie Minet a accompagné sa jeune cousine, Saskia, de Ciney. Clémentine Binard est arrivée de Jemeppe et on enregistre le retour de Véronique Blanquet (comme seconde libero). "Une 4, sur laquelle on comptait, vient de revenir de maladie. Il y a des jeunes, des nouvelles, des changements de postes: il faut trouver nos automatismes", poursuit le coach carolo, qui a confié le rôle de passeuse à Clarisse Bureau, Léa Hubeaux étant préservée pour la A et la Ligue A avec Charleroi (en double affiliation).