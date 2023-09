Des "As" à l’honneur à Mont-Godinne

L’infatigable Christian Capelle s’impose avec aisance sur le 4 kilomètres, puisqu’il termine avec un peu moins de 5 minutes d’avance sur Gabriel Nysten et Marc Libion. La première dame, Anne Cheymol, décroche la 6e place au scratch et devance Véronique Rouseaux et Alisson Dirick.

Malgré une tendinopathie d’Achille, il n’est pas envisageable, pour Bastien Marinx, ami d’Adelin et de d’Antoine, de ne pas être de la partie, avec un dossard sur le ventre. Si, initialement, il annonce vouloir la faire cool sur le 8 kilomètres et terminer dans le peloton, les ambitions sont vite revues à la hausse dès que le top départ est donné, et que les sensations sont bonnes. "Nous démarrons assez calmement avec Matteo Cadelli, et nous nous retrouvons en tête, à deux, durant la moitié de la course. Trouvant que le tendon ne va pas trop mal, je décide d’accélérer et de creuser un peu sur Matteo. J’espère que je pourrai être à 100% l’année prochaine et pourquoi pas aller récupérer le titre sur la plus longue distance, remportée depuis deux ans par les Lustinois, Jérémy Morren l’an passé et Victor Alexandre & Diego Cadelli cette année", commente Bastien. Chez les filles, la pole position revient à Camille Mokeddem, devant Céline Tribolet et Louise Mostenne.

C’est donc un duo qui l’emporte sur le 16 kilomètres. Victor et Diego franchissent la ligne d’arrivée main dans la main au terme d’une course bien organisée. "Je dois faire une sortie longue d’1h45. Un long échauffement et la longue distance et le tour est joué. Avec les autres Sangliers Lustinois, nous décidons de participer, à la cool. Mais finalement, les plans ne sont pas totalement respectés et ils partent assez vite, s’amuse le triathlète, Victor Alexandre. Je rattrape Diego et Adrien Dewandre après quelques centaines de mètres. Adrien souffre de ses quadriceps, comme c’est souvent le cas lorsqu’il fait un peu plus de vélo que de course, et nous nous retrouvons, Diego et moi, en tête. C’est donc ensemble que nous rallions la ligne d’arrivée".

Le trio féminin de tête est composé de Marie Wansard, Claire De Nunck et Sophie Gyselinck.

Classements

4,5 km

HOMMES: 1. Capelle Christian 19:51, 2. Nysten Gabriel 24: 06, 3. Libion Marc 24: 21, 4. Gonzalez Cheymol Tomas 25: 31, 5. Van Twembeke Colin 25: 32 ;

FEMMES: 6. Cheymol Anne 26: 32, 8. Rouseaux Véronique 28: 12, 11. Dirick Alisson 29: 07, 12. Thirot Koralie 29: 24, 13. Ledoyen Laure-Anne 29: 29

8 km

HOMMES : 1. Marinx Bastien 30: 15, 2. Cadelli Matteo 31: 40, 3. Lippolis Dominique 33: 21, 4. Goffin Maxime 33: 27, 5. Noah Dandoit 33: 41 ;

FEMMES: 27. Mokeddem Camille 41: 39, 35. Tribolet Celine 43: 12, 40. Mostenne Louise 43: 57, 41. Barbette Sophie 44: 17, 43. Vignoble Celine 44: 43

16 km

HOMMES: 1. Alexandre Victor 01:17:15, 2. Cadelli Diego 01:17:15, 3. Delcour Pierre 01:22:17, 4. Boon Hippo 01:27:21, 5. Roland Damien 01:27:55 ;

FEMMES: 19. Wansard Marie 01:42:55, 25. De Nunck Claire 01:46:31, 26. Gyselinx Sophie 01:46:41, 30. Rasneur Isaline 01:47:40, 31. Rase Claire 01:48:13