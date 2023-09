Apolline Ramboux, une graine de championne

Depuis quelques mois, Apolline Ramboux fait parler d’elle. Sur les épreuves régionales, elle est souvent la plus rapide des athlètes féminines. Du haut de ses 13 ans, elle vit pour le sport. Tennis et escalade rythment son enfance, et, depuis peu, le triathlon et surtout la course à pied sont les maîtres mots de son adolescence. La jeune Wépionnaise est inarrêtable. " Pendant le confinement, ma maman se met à courir beaucoup plus et je l’accompagne souvent à vélo. J’ai ensuite envie de courir, alors j’enfile mes baskets et je cours avec elle. J’accroche instantanément ", débute Apolline. Depuis l’an dernier, elle rejoint l’Institut Saint-Louis à Namur, et Monsieur Wery, son professeur d’éducation physique, qui met sur pied un club de triathlon. Tous les mercredis et les samedis, des entraînements sont proposés aux jeunes triathlètes. " Prenant vraiment beaucoup de plaisir à courir, en plus des entraînements avec l’école, je décide, l’hiver dernier, de m’inscrire au SMAC. Je suis donc les séances d’André Mahy, les mercredis et les vendredis. Donc souvent, le mercredi, je passe une bonne nuit ", sourit l’athlète en herbe.