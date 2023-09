Waterpolo: Ciney fait monter ses jeunes

Les Cinaciens retrouvaient le chemin de la compétition ce samedi, dans leur piscine, par le biais de la Coupe de Belgique. Opposés à la division 3 de Roulers, les protégés de Mathieu Hastir ont bien négocié la première partie du match (4-5), avant de céder pour s’incliner 6-14. "Notre début a été très encourageant, confie le coach. On a mis les goals qu’il fallait et bien défendu. Puis, pour une raison inconnue, cela s’est moins bien passé. Il y a eu un peu de laisser-aller. Il faut dire qu’on avait commencé avec les joueurs plus expérimentés. Après les changements, on avait plus de jeunes dans l’eau et ce fut naturellement plus compliqué, vu la différence de gabarit et d’expérience. On avait d’ailleurs cinq joueurs de moins de 18 ans sur les treize repris."