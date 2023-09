Vedrinamur candidate à sa succession

Pour cette nouvelle campagne, le coach Didier Cat pourra compter sur un noyau inchangé. "Après le sacre, Morgane Guidon et Jana Bernard avaient exprimé le souhait de jouer moins souvent, indique Didier. Mais elles ont finalement décidé de répondre présentes."

La triplette sera donc composée de Cécile Ozer (A1), Morgane Guidon (A3), Jana Bernard (A9). "Lily Laffineur (A15), qui joue en double appartenance en France, jouera également en fonction de son calendrier. La saison dernière elle n’avait pu disputer que quatre matches au 1er tour et n’avait donc pu être alignée au second tour car il lui manquait une sélection. Je pourrai aussi compter sur Caroline Delforge (B2) qui nous a déjà dépannés."

La triplette vedrinoises vise le top 3 avec pourquoi pas un nouveau titre au terme des 22 rencontres. "Il faudra se méfier de l’Astrid qui s’est renforcée avec Laurence Junker, tandis que Neufvilles pourrait venir brouiller les cartes."

Les Malonnoises sans renfort

Après le départ d’Olga Mikhaylova, Malonne avait recruté Gaëtane Bled. Une joueuse qui a notamment permis aux Malonnoises de remporter pour la seconde fois la finale de la coupe de Belgique face à Anvers. "Cette saison, on devra se débrouiller sans renfort, assure Vincent Duvivier. Gaëtane ne prolonge pas et. Et ma fille Eloïse, qui joue en double appartenance à Rouen, devra disputer cinq rencontres au premier tour pour pouvoir jouer le second. Il nous faudra combiner avec les deux calendriers."

L’équipe sera donc composée de Natacha Koszulap (A7), Eloïse Duvivier (A5), Margaux Tschirr (B0) et Anaïs Romain (B0).

Deuxième derrière Vedrinamur la saison dernière, Malonne revoit donc ses ambitions à la baisse. "On vise le maintien. On espère toutefois aller le plus loin possible en coupe de Belgique. Une épreuve que nous apprécions."

Une Française à l’EBS

L’Etoile Basse-Sambre, qui avait assuré son maintien, en terminant à la neuvième place, ne pourra plus compter sur Candice Lardinois, qui joue en France, et qui, suite à la montée en Pro B, ne pourra plus jouer plus avec les Sambrevilloises. "Alicia Dubois ne souhaite plus jouer toutes les rencontres," précise Franco Catsampas. Les Auvelaisiennes ont donc recruté Marie Ménanteau qui joue en double appartenance au club de Le Mans Sarthe. "Elle devra aussi jouer cinq rencontres au premier tour pour pouvoir disputer le second. On visera donc le maintien." L’équipe alignera Marie Menanteau (A5), Vence Mandelaire (B0), Manon Doucet (B2) et Alica Dubois (B4).