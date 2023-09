Une journée pour mettre en avant le métier d’ouvreur de bloc

Une discipline en plein boum

Une manoeuvre à répéter toutes les sept semaines en moyenne pour entretenir et varier les parcours proposés : "Au vu de la popularité du bloc ces dernières années, le métier d’ouvreur grandit et se professionnalise. C’est un boulot génial, créatif et ludique mais qui est néanmoins fatigant. Les ouvreurs sont pour la plupart rattachés à une salle mais peuvent aussi être indépendants. Leur rôle est primordial pour donner envie de grimper."

Depuis son ouverture il y a huit ans, alors qu’il n’existait chez nous que quelques salles de bloc en Flandre, Be Bloc a vu quinze nouvelles structures pousser autour d’elle. En comparaison avec l’escalade de mur qui demande plus de résistance physique, la discipline met en valeur l’équilibre et les sensations, ce qui la rend plus accessible.

Un format particulier

Ce vendredi 8 septembre, 24 ouvreurs, provenant de douze salles différentes, ont répondu à l’appel. Au programme de l’événement, organisé en collaboration avec le Club Alpin belge, quatre blocs à ouvrir en binome, répartis en quatre difficultés. Les participants ont disposé d’une heure par bloc, et d’une heure supplémentaire pour faire de derniers ajustements sur leur travail de la journée. En soirée, les parcours ont été testés par des grimpeurs de tous niveaux, avant une remise des prix destinée uniquement aux ouvreurs. "Nous voulions leur donner de la visibilité et créer des échanges entre eux et les salles. C’est en quelque sorte un salon de la profession", expose Raphaël Kergen.