Sylvain Moniquet, malade et déçu par son week-end

Sylvain Moniquet a un ton un peu encombré. La fin de la deuxième semaine du Tour d'Espagne ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait, diminué par un refroidissement. "Les trois dernières étapes ont été difficiles, commente-t-il. Trois étapes de montagne où j'étais à chaque fois bien durant la première heure et demie avant de ne plus avoir de jambes du tout. C'est assez difficile à comprendre. La motivation était pourtant bien présente, le mental aussi, mais le corps n'en pouvait plus."