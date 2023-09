Prolongations au CP pour Salzinnes-Flawinne B

Le derby entre voisins salzinnois et Gozettis ne s’est pas terminé dans la sérénité, c’est le moins que l’on puisse dire. Le club du président Jonathan Velz, battu 1-2, a d’ailleurs décidé de déposer une réclamation devant le CP. Le responsable salzinnois estime, comme son coach Nicolas Pierlot que l’arbitrage du T1 flawinnois, Jérémy Jacques a été exécrable et à sens unique. " De plus, il était inscrit comme T1 et arbitre sur la feuille ce qui est interdit, appuie le mentor des Bleu et Jaune. Surtout qu’il donnait des consignes à ses hommes durant la partie ". Il poursuit: " Après le match, il a demandé à notre président qu’on retire les cartes (NDLR: à noter que Salzinnes avait eu un exclu). De plus, des propos racistes auraient été proférés par certains joueurs. Trop, c’est trop ", conclut le coach namurois. De son côté, Jérémy Jacques réfute totalement la tenue de propos racistes. " Il n’y a rien eu de tel. De plus, j’ai arbitré normalement et mes décisions n’ont influencé aucunement le score. Si chaque fois qu’on perd sans avoir eu voix au chapitre, on doit chercher à porter réclamation alors, pauvre foot provincial. Je me suis aussi fait insulter après la partie par des joueurs adverses et même le délégué. Je n’ai pas fait de rapport pour autant ". Le CP aura à trancher ce différend une nouvelle fois provoqué par le manque d’arbitres officiels en P4. Même si Salzinnes en avait un…