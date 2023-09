Mathy gagne deux fois à Namur

Le 6 kilomètres lance les festivités, avec quelques sportifs ayant l'envie d'ajouter cette ligne à leur palmarès. Parmi eux, le leader du Challenge, Jérôme Lechien, qui prépare les Championnats d'Europe de plus de 35 ans sur 5000 mètres, Jérémy Wanet, qui a d'ailleurs battu ce dernier pas plus tard que la semaine dernière, Nathan Lindekens, Valentin Grégoire, ou encore l'Archer, Cyril Houtart, qui participera dimanche prochain à son tout premier triathlon. Deux boucles de 3 kilomètres dans le centre-ville sont au programme. Après le premier tour, un trio se détache. Cyril, Jérémy et Valentin font la course en tête. Au final, le podium est constitué du même trio, après un petit sprint entre Cyril et Jérémy pour se départager la victoire, remportée par l'Archer. Chez les dames, si, après la première boucle, Valentine Mathy, qui ne cesse de performer ces dernières semaines, et Apolline Ramboux, la jeune (tri)athlète de l'Institut Saint-Louis à Namur, sont ensemble, la plus expérimentée parvient à creuser l'écart pour finalement l'emporte, avec son sourire habituel, avant de s'aligner sur la plus longue distance.

Une heure après le départ de la petite distance, place à l'épreuve phare de la journée, le 11 kilomètres et son ascension de la Citadelle. De retour de Chamonix, Renan Gossiaux (UTMB) et Damien Libert (PTL) sont de la partie, en décrassage. Sébastien Mahia et Yves D'Harveng ne sont pas là pour enfiler des perles. Mais finalement, au bout des 11 bornes, c'est le Français Cyprien Calmels qui franchit la ligne d'arrivée, en solitaire. Derrière, Yves D'Harveng et Damien Libert se livrent bataille pour la seconde place, finalement remportée par Yves.

Chez les filles, il y a également un bon petit niveau. Outre Valentine Mathy, avec déjà 6 kilomètres dans les pattes, Anaïs Oloukoff est de la partie. Ancienne gagnante du Challenge de la Ville de Namur, la jeune maman se fait discrète, mais garde la forme. Sophie Rappe, l'Archère, a l'envie de profiter de sa forme du moment. La jolie Liégeoise à la chevelure bouclée très reconnaissable, Maureen Kramer, pourrait bien venir perturber le plan des Namuroises. Après une bonne gestion de course, Valentine s'impose finalement, devant Maureen et Sophie Rappe, qui doit se contenter de la 3e place.

La prochaine manche du Challenge de la Ville de Namur est prévue à Naninne, le 24 septembre.

Les classements

6 kilomètres

HOMMEs

1. Houtart Cyril 00.18.47

2. Wanet Jérémy 00.18.49

3. Grégoire Valentin 00.19.07

4. Lindekens Nathan 00.19.13

5. Havenne Antoine 00.19.15

FEMMES

18. Mathy Valentine 00.22.20

20. Ramboux Apolline 00.22.31

35. Rock Stéphanie 00.23.53

37. Mahieddine Sarah 00.23.59

49. Gaudin Anaïs 00.25.11

11 kilomètres

HOMMES

1. Calmels Cyprien 00.35.17

2. D'Harveng Yves 00.36.03

3. Libert Damien 00.36.21

4. Mahia Sébastien 00.36.51

5. Gossiaux Renan 00.37.31

FEMMES

8. Mathy Valentine 00.37.49

11. Kramer Maureen 00.38.43

25. Rappe Sophie 00.42.20

44. Oulukoff Anaïs 00.44.46

51. Philis Lambriny 00.45.24