À Grand-Leez, on ne pouvait éviter le triplé de Malcome Francotte lorsqu'on a pensé à l'homme du match... Néanmoins, en face, à Anhée, Julien Galand a bien aidé les siens pour acquérir une belle victoire.

Le jeune Nathan Craps obtient, pour sa première titularisation en championnat, son premier titre d'homme du match. Malheureusement, le latéral est tombé sur un grand Justin Delobbe qui l'a empêché de marquer son premier but de la saison.

Du côté de Spy, Andry Hanicq a marqué son premier but contre le Condrusien. Le doublé de Florian Namêche avec Bossière n'est pas non plus passé inaperçu.