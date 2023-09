Le Mosa pour une première importante pour le maintien

Pour le Mosa Jambes, après la défaite inaugurale à Malonne, les filles de Kévin Beaufays ont goûté aux joies de la victoire face à Fernelmont (57-46) . "Nous avons fait la différence avec notre défense, explique l'entraîneur jambois, pour qui c'est une première expérience à ce niveau après avoir dirigé plusieurs saisons la P2 de Boninne. J'ai un chouette groupe avec des filles qui ont envie de bien travailler."

Essentiellement composée de joueuses qui évoluaient en P2 ou bien de retour sur les parquets, l’équipe du Mosa Jambes a un but assez simple. "Se maintenir en P1 et ce succès face à Fernelmont, sans doute notre concurrent le plus direct est une bonne étape de franchie. "

Concernant les autres résultats, Faulx poursuit son sans-faute à Boninne D (39-78), Loyers l'emporte face à la jeune garde natoyenne (64-39), les Sharks s'imposent en déplacement à Fraire (49-57) et Belgrade enchaine une deuxième victoire consécutive face à Malonne (69-58).