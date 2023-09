La préparation s’intensifie pour un Namur plus défensif

Avec le premier match de championnat contre Liège Panthers (23/09) en ligne de mire, Namur esquisse déjà les grandes lignes de son jeu: "on tend vers une équipe plus forte défensivement, plus agressive. Nous serons capables de mettre beaucoup de pression et de jouer plus haut défensivement que l’année dernière. C’est notamment dû aux profils plus athlétiques des recrues ".

Noyau

À la mène, Carolina Rodrigues est arrivée de Benfica et devrait prendre le lead sur le terrain. Elle sera épaulée par les nombreuses combo-guards de l’effectif. Chloé Bully, Klaudia Perisa, Sara Remacle ou Wivine Defosset pourraient ainsi être amenées à porter le ballon. Nora Hucorne complète le poste d’arrière. À l’aile, Clarisse Davreux revient d’une longue indisponibilité et a été fraîchement promue capitaine de l’équipe. L’Allemande Alina Hartmann amènera sa polyvalence, elle qui peut aussi jouer à l’intérieur. La jeune Amani Chirishungu intègre aussi l’effectif. À l’intérieur, l’Américaine Peyton Whitted et Laura Zelnyte ont rempilé, ainsi que Camille Boosten qui devrait avoir des minutes au poste 5.

Meneuses: Carolina Rodrigues (24 ans, POR), Chloé Bully (30 ans) ;

Arrières: Klaudia Perisa (26 ans, CRO), Sara Remacle (18 ans), Nora Hucorne (18 ans), Wivine Defosset (21 ans) ;

Ailières: Clarisse Davreux (25 ans), Alina Hartmann (27 ans, ALL), Amani Chirishungu (18 ans) ;

Ailières fortes: Peyton Whitted (28 ans, USA), Camille Boosten (19 ans) ;

Pivot: Laura Zelnyte (28 ans, LIT)