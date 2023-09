Henri Hennau, le troisième gardien lignard, a assuré

"Une place inédite pour moi. Pas grand monde ne s’est proposé lorsque le coach Jean-Baptiste Bertrand a sondé l’équipe. Raphaël Barbier ayant décliné, je me suis lancé."

C’est une position que le joueur aime occuper… à l’entraînement ! "En équipe de jeunes, je n’ai jamais tenu cette place. Mais je reconnais que j’aime être au goal. Enfant, j’aimais déjà plonger dans le jardin. Et, après les entraînements à Ligny, nous restons avec quelques équipiers pour faire une série de frappes. Je me place alors entre les perches."

Ce poste de dernier rempart lui a offert une vue sur le jeu semblable à celle qu’il occupe au sein de la défense lignarde.

"J’ai pu communiquer avec mes défenseurs et leur apporter quelques conseils de placement. Lorsque j’ai pris les gants, j’ai senti l’adrénaline augmenter. Après le cooling break, j’ai géré grâce, entre autres, aux conseils de Nicolas Bourguet, positionné derrière mon goal et qui n’a cessé de me guider. Mes équipiers et certains supporters m’ont charrié, après la rencontre."

Une première réussie dans les chiffres, mais physiquement douloureuse. "Lors d’un dégagement du poing, je me suis fracturé la phalange distale du pouce. Je dois porter une attelle durant dix jours. Ce qui est assez problématique, vu ma profession de kiné !"

Les soins seront-ils prodigués par Jean-Baptiste Bertrand, l’autre kiné du groupe ?