François Maistriaux puissance 4

François, comment es-tu arrivé à Nismes?

J'avais déjà été en contact avec le responsable des transferts du club au mois de février. Mais j'étais alors en contact avancé avec le club de Saint-Shymphorien en D3 amateur. Au final du décliner l'offre, car les entraînements sont donnés à Mons, à plus d'une heure de mon domicile. J'ai ensuite été en test en D1 Luxembourgeoise, mais j'ai également décliné car je devais y habiter, ET je ne voulais pas quitter mes proches. J'ai donc repris contact avec les dirigeants nismois, que je connais fort bien, habitant à deux minutes du terrain. Je connais également le coach Samuel Cabaraux l'ayant déjà eu par le passé, en équipes de jeunes à Couvin-Mariembourg.

Après 4 journées de championnat, quel est ton ressenti sur la série?

Je ne connais pas trop la série, mais d'après ce que j'ai déjà vu, celle-ci me paraît assez costaude.

Déjà 4 buts inscrits, tu t'y attendais?

Je me sens très bien actuellement, l'équipe joue bien et cela me permet d'être performant.

Vu ton début de saison, as-tu une ambition personnelle dans ce championnat?

Je n'ai pas d'objectif précis, je vais essayer d'inscrire le maximum de buts, mais je veux avant tout retrouver du plaisir à jouer, et pour cela, je suis certain d'avoir trouvé le bon club.