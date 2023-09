C’est dommage car les Frairois avaient encore 10 points d’avance avant de débuter la rencontre (programmée initialement dimanche à 13h) vu la différence de division. Mais déjà privés de Jadin, Leclere et Fradera depuis le début de saison, ils doivent à présent se passer de Fievet ( genou) et Aubert Gauthier (dos). "Il ne me reste que sept joueurs disponibles, on va donc donner priorité à la coupe de la province samedi à Fernelmont ainsi qu’à la suite de la saison en championnat, pour ne pas prendre de risques inutiles", confiait Nicolas Demande.