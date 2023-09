Ciney change déjà de coach: un Grégoire en remplace un autre

Jean-François Grégoire ne sera pas resté longtemps à la tête de l’équipe B cinacienne. Malgré un début de saison encourageant (8 points sur 12), il n’a pas convaincu la direction. "Avec cette équipe très jeune et une majorité de garçons de 16 ou 17 sur le terrain, nous avons besoin d’un entraîneur qui coache et dirige plus, justifie le président du club, André Daoust. Jean-François est un chouette gars mais il ne dit pas grand-chose. La décision était déjà prise depuis quelques jours" Pour le remplacer, Ciney s’est tourné vers le citoyen de Natoye, Michel Grégoire. L’ancien mentor de Bioul et d’Assesse sera déjà à l’entraînement cette semaine.