Chez les "Orangés" aussi, l’union fait la force

La prochaine échéance est fixée à dimanche, contre Spy. Et ce sera à 17 h, pour une très bonne raison. "Il y a quelqu’un du comité qui se marie samedi, en effet. Et, comme toute l’équipe est invitée le soir, une heure ou deux de repos en plus ne fera pas de tort", rigole le président. Car… c’est lui-même qui passera la bague au doigt de Janique, sa compagne depuis dix-huit ans. Tenant ainsi une promesse faite au sein du club, voici plus d’un an. "Lors de la présentation de nos équipes, en début de saison passée, j’avais en effet déclaré, en boutade, qu’en cas de titre de la P2, je me marierais. Les joueurs ne l’ont pas oublié et sont souvent revenus me taquiner à ce sujet en cours de championnat. Et ils sont allés chercher le titre. J’ai donc tenu parole. Et je le fais bien volontiers. Oui, j’ai fait ma demande sur le terrain, lors du dernier match chez nous, une semaine après le sacre de l’équipe, à Assesse."

Nul doute que, ce dimanche, les "Orangés" tenteront de prolonger les festivités sur le terrain. "C’est finalement à l’image de notre club, très familial, où on se sent bien ensemble. À Grand-Leez, on comptait par exemple, dans notre onze de départ, six joueurs qui ont signé leur affiliation à Anhée, vers l’âge de 6-8 ans. On a une bonne génération et on va tenter d’en profiter pour se maintenir en P1. Et, si on n’y arrive pas, ce ne sera pas grave. On continuera à bien vivre."