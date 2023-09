Candice Lardinois découvre la Pro B, à Leers

Une montée historique pour le club nordiste. "Si en nationale 1, le niveau était déjà nettement supérieur à celui du championnat de superdivision belge, cette fois ce sera encore plus costaud. C’est quasi un niveau professionnel."

En N1, l’Auvelaisienne jouait le samedi. "Le club se trouve, près de la frontière, à 1h30 d’Auvelais. Mais ce. Et cette fois on jouera le vendredi soir. Aussi lorsqu’on jouera en déplacement, je devrais quitter l’école le jeudi midi pour le départ en avion."

Si la saison dernière, Candice a disputé 4 ou 5 matches avec la super de l’EBS, cette campagne elle renonce à la double appartenance. "En réalité je n’ai pas le choix. En Pro B, une seule joueuse de l’équipe peut encore jouer en double-appartenance. De plus, l e championnat belge ne me motive plus. Ce sont toujours les mêmes joueuses. En France, je peux rencontrer d’autres pongistes et surtout des types de jeu bien différents. Je peux ainsi poursuivre ma progression. Je reste toutefois affiliée à l’Etoile Basse-Sambre afin de pouvoir disputer les compétitions nationales. Je continue aussi à m’entraîner dans la salle auvelaisienne, trois fois par semaine."

Et tes objectifs pour cette campagne ? "Avec mon club, on vise bien évidemment le maintien. Je vise un maximum de succès pour l’équipe. Classée A8 en Belgique, j’espère enfin franchir les poules lors des championnats de Belgique série A pour ensuite aller le plus loin possible."

C’est tout le mal qu’on lui souhaite.