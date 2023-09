Bon départ pour Marche, Loyers, sans difficulté

Mariembourg, après une première défaite à Hotton, a déroulé face à Hamois (83-44). "Hamois n’était toutefois qu’à 6 joueurs et a donc joué zone toute la rencontre, commente Loïc Bonaventure. Nous avions toutefois anticipé le travail sur la zone en travaillant des systèmes depuis deux semaines et cela a porté ses fruits. Nous avons rapidement décollé en trouvant des solutions faciles. Cela est rassurant offensivement, après la défaite à Hotton. À domicile, nous avons toutefois toujours un avantage et je suis satisfait du rendu".

Dans les autres rencontres du week-end, notons les seconds succès de Mazy face à Hotton (60-51) et de Sombreffe à Dinant (50-70). Pour leurs premières rencontres, Erpent s’est imposé face à Natoye (78-62), ainsi que Givet à Miavoye (32-71).

P3B

Après une première victoire à Ohey le week-end dernier, Loyers a remporté un second succès face à Fernelmont (78-50). "Nous avons dominé tout au long de la rencontre et ce ne fut pas une rencontre compliquée, commente Guillaume Van Doninck, le mentor loyersois. Nous avons toutefois encore besoin de nous apprivoiser la division et de grandir pour mieux réagir. Nous devons également mettre davantage de rythme et ne pas nous adapter à celui de nos adversaires. Pour cette rencontre, je tiens également à souligner la prestation d’Amaury Comté qui était en feu."

À Maillen, après un match équilibré jusqu’au 3ème quart-temps, la victoire est revenue à Malonne (57-70). "On a fait avec les moyens du bord, avec une préparation qui n’a pas été optimale et avec seulement 8 joueurs, déplore Cédric Delattre. On a fait jeu égal jusqu’au dernier quart et on craque physiquement à la fin avec un 10-23. Le mérite revient toutefois à Malonne qui a été plus malin et qui a présenté un beau jeu. Nous savons que nous devons continuer à travailler car nous ne sommes pas prêts. J’espère que je pourrai compter sur davantage de joueurs, car le banc a clairement fait défaut lors de cette première rencontre de championnat.".