Avec Monteiro, Aische ne s’est pas trompé

Si Arquet n’a pas réussi à scorer, c’est grâce à plusieurs arrêts déterminants de Lucas, notamment décisifs devant Nzinga et Jonckers. "Je suis là pour ça", ajoute simplement le Bruxellois d’à peine 18 ans. Un jeune âge, surtout pour un gardien, qui lui permet de rester très ambitieux après une formation chez les pros de Louvain. "J’ai débuté à Stockel dès mon enfance, mais pas tout de suite comme gardien, détaille Lucas. Après, j’ai pris la direction d’OHL. Mais l’an dernier, je n’ai pas beaucoup joué, avec une dizaine de matchs à peine sur la saison. J’ai donc un peu cherché ailleurs. L’offre aischoise est arrivée très tard, juste avant la reprise et j’ai saisi l’opportunité. Originaire de Bruxelles, je ne connaissais pas le club. J’ai pris mes renseignements et j’ai foncé. Avec le suivi scolaire (il est à l’école à Woluwe), je n’avais pas trop d’autres choix. On verra dans les années à venir mais si je livre une grosse saison en D3, on parlera de moi et qui sait si les portes professionnelles ne se rouvriront pas ? Je n’ai pas fait une croix dessus."

À Aische, Lucas veut briller et au minimum atteindre le tour final. Mais il prévient: "Si on joue toute la saison comme ce samedi, ça n’ira pas et ce ne sera gai pour personne. On a une équipe joueuse, on doit se remettre en question."

Quant au statut d’actuel numéro 1, le nouveau gardien sait qu’il devra prouver chaque semaine pour le garder. "Le coach à dit que le meilleur jouerait et c’est normal ", conclut cette belle trouvaille aischoise.