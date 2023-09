Avec l’Union, c’est Meux qui sourit: tirage de rêve pour la Coupe de Belgique

Et la bonne nouvelle pour les nombreux jeunes du club, c’est que ce nouveau grand moment de l’histoire du matricule 4454 aura lieu durant les vacances scolaires, à la Toussaint (la semaine du 30, à une date encore à définir). Comme à Saint-Trond l’an dernier (1 000 supporters meutis avaient fait le déplacement !), les cars devraient être en nombre au départ de la rue Janquart.

Meux – Rochefort juste avant l’Union

Mais d’ici là, Laurent Gomez et ses troupes vont devoir se concentrer sur le championnat avec, dès mercredi, un match face à La Louvière. "C’était déjà mon message sur le groupe des joueurs ce matin, insiste l’entraîneur. Je leur souhaitais d’avoir bien profité de leur dimanche ensoleillé en famille mais que malheureusement, il était déjà temps de redescendre de son petit nuage. On doit vraiment mettre la Coupe de côté pendant un bon mois car les matchs qui arrivent sont costauds. Et je n’ai pas envie de devoir gratter toute la saison les points perdus maintenant." Laurent Gomez n’a pas oublié la défaite contre Namur la saison dernière, quelques jours avant de se rendre au Stayen. Et cette fois encore, le week-end qui précédera la Coupe, ce sera un autre derby au programme, contre Rochefort. "L’expérience de la saison dernière doit nous servir", espère Laurent, rejoint par son capitaine, Antoine Boreux: "Quel stress ce tirage, je laisse imaginer le groupe messenger des joueurs ! Mais le plus compliqué, maintenant, ce sera de se reconcentrer très vite sur le championnat. Faudra calmer tout ça."

Le président Philippe Dubail pense aussi au championnat, tout en se réjouissant: "Tout le club est content, il devrait y avoir du monde et le déplacement n’est pas trop loin. On verra quand on joue car avec Rochefort juste avant, qui comptera par la dernière tranche, on risque de ne pas pouvoir avancer le match et d’obligatoirement jouer le dimanche."

La patte de lapin de Clément Libertiaux

Dans le vestiaire, c’est donc aussi le soulagement d’éviter un long déplacement à Eupen ou à Courtrai par exemple. "Oui, quand on voit Ganshoren qui a été à Ostende vendredi et où il n’y avait personne, ce n’est pas fort intéressant, confirme le buteur Gilles Kinif. Ici, difficile de faire mieux, on va affronter une belle équipe et surtout un beau public. Sportif comme financièrement, ça sera top pour le club. "

Nouveau venu chez les Meutis, Clément Libertiaux a déjà eu la chance d’accueillir Anderlecht et de jouer au Bosuil de l’Antwerp quand il défendait les buts de la RAAL. "J’ai toujours eu de la chance dans les tirages, rigole le gardien des Verts. Mais j’avoue que je commençais à penser qu’on irait à Saint-Trond. C’est vraiment une très belle affiche ".

Corentin Marion confirme, même si en grand supporter du FC Bruges, il rêvait de fouler la pelouse du Jan Breydel. "Honnêtement, on a tous eu peur de retomber sur Saint-Trond. Donc, on est heureux de jouer dans un stade qui sera bien garni. "

Face au dernier quart de finaliste de l’Europe League, Meux pourrait bien croiser Joachim Imbrechts dans les buts. Le Namurois de l’Union, doublure d’Anthony Moris, a habité 13 ans à Meux où il a été formé. À coup sûr, il réservera un bel accueil à ses amis meutis.