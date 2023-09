Andenne: Beaujean R. 8 (1x3), Beaujean T. 14 (1x3), Stassen, Stas 16 (4x3), Moxhon 13 (3x3), Malherbe 2, Depouhon 14, André 11 (2x3), Grégoire 19 (1x3).

Mené d’entrée de jeu, Andenne a couru après le score toute la partie. Malgré la blessure de Depouhon dans le quatrième quart et huit points de retard à la 38e, les "Oursons" ont arraché une première prolongation au finish. Loupant ensuite le tir de la gagne, c’est lors d’une seconde période additionnelle qu’ils prennent leur envol. Jacques Stas et ses hommes ont décroché ce deuxième succès au caractère: "je suis très heureux du jusqu’au-boutisme affiché par l’équipe. Les gars n’ont rien lâché, relève le coach andennais. Les trois jeunes ont aussi livré un bon match, notamment Aurélien (Moxhon). Il a montré ce que j’attends de lui. Maintenant, place à la coupe puis nous enchaînerons deux déplacements, à Cointe et Belleflamme. Il faudra ramener au moins un succès."

Loyers 68 – Esneux 74

12-24, 14-21, 23-11, 19-18.

Loyers: Casamento 2, Swolfs 6, Jaumotte 13 (1x3), Chaufouraux 9 (1x3), Jaume 14 (2x3), Kiraranganya 12 (1x3), Waterval 10, Badoux 2.

Rapidement menés, les Loyersois ont corrigé le tir en seconde mi-temps. Malheureusement, après avoir compté jusque 28 points de retard, la marche était trop haute. "On a laissé beaucoup trop de rebonds offensifs à une équipe d’Esneux renforcée par quatre gars de D3. On n’arrivait pas à contrôler en un contre un et les shoots ne rentraient pas, regrette Alexandre Badoux. On revient bien ensuite, à moins deux à un moment, mais c’était trop court, à huit. Ce n’est pas une déception de commencer par un 0/2 parce qu’avec sept nouveaux joueurs, on sait que ça prendra du temps. Ce sera bien si on arrive à tourner correctement d’ici mi-octobre. "