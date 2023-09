Une première victoire Bienvenu(e)

C’est un joueur de P2, Harrad, qui a su concrétiser la bonne prestation des "Rouge et Vert".

"C’est une première défaite", constatait pour sa part, le coach leuzois, Benoît Plomteux. "Elle fait mal. Nous avons surtout perdu ce match en raison d’une première période indigne de nous. En seconde période, nous aurions pu revendiquer le nul, mais nous sommes tombés sur un gardien adverse avec du talent."

Andenne B 1 - Méan 6

Les visiteurs prenaient le large sur un doublé Lambert peu avant la pause. À la 53e, Hodaibi permettait aux "Oursons" de réduire la distance. Sur le centre, Brune faisait 1-3. Lambert, Pallange et Rasquin allaient achever les pensionnaires du stade Pappa en creusant un écart conséquent dans le dernier quart d’heure.

Bonneville 3 - Yvoir 2

Les "Orangés" poursuivent leur sans-faute non, sans avoir été accrochés par de bons Mosans. Étienne mettait les Andennais devant à la 22e, avant que Wattlet ne ramène la parité à la 36e. Les buts de Frédéric et Étienne creusaient un écart plus conséquent. Après la rose réussie par Dieudonné à la 82e, le marquoir ne trembla plus.

Gesves B 3 - Wartet 6

Ce sont les Gesvois qui regagnaient les vestiaires avec une avance de deux buts, signés Manirambona. Tancés par leur coach, David Truant, les "Dolomiens" sortaient enfin de leur coquille. Un doublé de Baudhuin les ramenait à la hauteur de leur hôte. Dubois, sur penalty, leur donnait l’avance. Après l’exclusion de Gilles, Kinet et Martin enfonçaient le clou. Demortier réduisait bien la marque, mais Kinet avait le dernier mot.

Profondeville B 0 - Eghezée B 5

Les Mosans ont résisté 56 minutes, avant de craquer. De 0-0 à la pause, le score affichait un air de forfait au terme des 90 minutes. Baldini et un doublé de Portois avaient montré la voie à suivre, avant que Baye et Baldini n’aggravent la marque dans les arrêts de jeu.

Floreffe B 2 - Fernelmont B 2

Dès la 14e, Charue mettait les Sambriens aux commandes. Un penalty réussi par Salpietro ramenait l’égalité. Deux nouveaux penalties à la reprise, convertis par le visité Maucourant et le visiteur Quertinmont, donnaient un point plus précieux pour les "Bleus" que pour les "Rouges".

Boninne B 3 - Ohey B 1

Les hommes d’Alex Clarinval restent dans une spirale postive avec ce nouveau succès. Une première mi-temps un peu difficile les obligeait pourtant à courir après le score, ouvert par Ditija à la 36e. La reprise était bien meilleure pour les Namurois. Un but de Grenson et un autre d’El Khoury renversaient la vapeur, avant que Silliard, d’un retourné, au grand rectangle, ne marque le but de l’année.

Wépion B 2 - Leuze B 1

Les "Fraisiers" ont signé une première victoire consistante en venant à bout des Hesbignons, invaincus jusque-là. Les visités avaient défloré la marque à la 34e par Oubouaziz. Les gars des Keutures n’abdiquaient pas et, à la 66e, Lambermont égalisait. L’issue restait indécise jusqu’à la 87e, quand Harrad offrait aux "Fraisiers" leur premier succès.

Andoy 3 - Han/Lesse 2

Ce duel est resté fort partagé de bout en bout, la parité étant de rigueur à la pause avec un but de Da Silva pour les Namurois et un autre de Moureau pour les "Ayets". Ceux-ci prenaient l’avance à la 58e par Deom. Un doublé de Ndua offrait les 3 points aux "Autoroutiers".